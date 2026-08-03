Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξετρελάθηκε με τα νέα του παπούτσια: «Είστε ο Αστερίξ και ο Οβελίξ πάνω από το καζάνι»

Ο “Greek freak” αποθέωσε τους συνεργάτες του, για το αποτέλεσμα που “μαγείρεψαν” και του παρουσίασαν
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξετρελάθηκε με τα νέα του παπούτσια: «Είστε ο Αστερίξ και ο Οβελίξ πάνω από το καζάνι»
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο στην μπασκετική του καριέρα, μακριά από τους Μιλγουόκι Μπακς, με τους Μαϊάμι Χιτ να είναι η νέα του αθλητική στέγη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αφήνει έτσι το Μιλγουόκι για το ζεστό Μαϊάμι. Στο πλαίσιο αυτό, ο “Greek-Freak” έλαβε το νέο signature παπούτσι του, στα χρώματα της ομάδας της Φλόριντα.

Ο ενθουσιασμός του για το… δημιούργημα της ομάδας του είναι κάτι παραπάνω από φανερός σε video που δημοσίευσε, με τις αντιδράσεις του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε να μην πιστεύει πόσο ωραίο είναι το παπούτσι που του παρέδωσαν και βρέθηκε ξαφνικά όρθιος και να σχολιάζει τα νέα του παπούτσια, χαρακτηρίζοντάς τα… φωτιά!

Ο Giannis έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος με τη δουλειά που έκαναν οι συνεργάτες του (σ.σ. με το “μαγείρεμα” που έκαναν) και προχώρησε και σε μια ιδιαίτερη παρομοίωση, με τον Αστερίξ και τον Όβελιξ.

“Αυτό είναι φωτιά! Καμία περίπτωση αδερφέ. Σου υπόσχομαι, θα έχω το καλύτερο signature! Θεέ μου. Τι δι@ολο! Έχετε δει Αστερίξ και Οβελίξ; Είστε ο Αστερίξ και ο Οβελίξ πάνω από το καζάνι” ανέφερε γεμάτος ενθουσιασμό!

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Αθλητικά
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