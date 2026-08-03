ΑΕΚ: Ορίστηκαν τα ματς που θα δώσει στα πλέι οφ του Champions League – Οι μέρες και οι ώρες

Γνωστό έγινε από την UEFA και το πότε θα γίνουν τα ματς της ΑΕΚ με Καϊράτ ή Λέφσκι για τα πλέι οφ του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι θα είναι εκτός έδρας για την Ένωση και θα διεξαχθεί την Τρίτη 18 Αυγούστου με ώρα έναρξης 21:00 τοπική.

Αυτό σημαίνει πως εάν η ΑΕΚ αντιμετωπίσει τη Λέφκσι Σόφιας, θα αγωνιστεί 22:00 ώρα Ελλάδας, ενώ εάν αγωνιστεί κόντρα στην Καϊράτ, ο αγώνας θα κάνει “σέντρα” στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Η ρεβάνς θα γίνει στην “Allwyn Arena” την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 22:00 το βράδυ.