Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τομ Λουσέ με κρουασάν και γαλλικό κλειδί

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την απόκτηση του Τομ Λουσέ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γάλλου μέσου από τη Νις. Ο 23χρονος χαφ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Θεσσαλονικείς μέχρι το καλοκαίρι του 2030 και αναμένεται να δηλωθεί στη λίστα της UEFA για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ, στα προκριματικά του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ έδωσε τα «χέρια» με την ομάδα της Νίκαιας έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το συμβόλαιο του με τους Γάλλους έμπαινε στον τελευταίο του χρόνο. Ο Τομ Λουσέ φέρεται να “κουμπώνει” με τα θέλω του Αλέσιο Λίσι, συνδυάζοντας όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούσε ο Ιταλός προπονητής στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

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Ο ΠΑΟΚ τον ανακοίνωσε, ποστάροντας και ένα video στα social media, με τον Γάλλο να παρακολουθέι ένα “μαγικό” γκολ του Κωνσάντέλια και να τρώει ένα κρουασάν. Ο Λουσέ εμφανίζεται στη συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο, με τους Θεσσαλονικείς να τυον βάζουν να αγωνιστεί σε πολλές θέσεις στο χώρο του κέντρου και να σχολιάζουν: “Είναι παντού στον αγωνιστικό χώρο. Και είναι εδώ”.

Ο Λουσέ είναι ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται κυρίως στη θέση “8”, αλλά έχει την ευχέρεια να παίξει σε αρκετές θέσεις του άξονα, όπως και στα άκρα της επίθεσης, ενώ, προέρχεται από τρεις γεμάτες σεζόν στη Ligue 1.

Ο Λουσέ αποτελεί την πέμπτη φετινή προσθήκη στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Ελλάδα και ο Γουϊλιάμ Μικελμπρενσί.

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Η ανακοίνωση:

“Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Τομ Λουσέ. Ο Γάλλος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2030.

Ο Τομ Λουσέ γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 2003 στην πόλη Μανόσκ της Νότιας Γαλλίας και ξεκίνησε να εκπαιδεύεται στις ακαδημίες της Ίστρ.

Μετακόμισε στη Νις στα 18 του χρόνια, κάνοντας όλα τα βήματα της εξελικτικής διαδικασίας μέχρι να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2021.

Από το 2023 ήταν σταθερό μέλος της πρώτης ομάδας της Νις, με 89 συμμετοχές και επτά γκολ έως σήμερα. Σε διεθνές επίπεδο, ο Λουσέ έχει αγωνιστεί με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας.”