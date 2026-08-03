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Αθλητικά

Στην ΑΕΚ ο Μίλαν Βιτάλις – Η Ένωση συμφώνησε με την Γκιόρ για τη μετεγγραφή του Ούγγρου μέσου

Ολοκληρώνεται η μετεγγραφή του Ούγγρου διεθνή ποδοσφαιριστή στην Ένωση
Ο Μίλαν Βιτάλις
Ο Μίλαν Βιτάλις με τη φανέλα της Ουγγαρίας/ EPA
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Στην τελική ευθεία μπήκε η μετακίνηση του Μίλαν Βιτάλις, από την Γκιόρ Ότο στην ΑΕΚ, με τις δυο ομάδες να φτάνουν σε προφορική συμφωνία για τη μετεγγραφή του Ούγγρου διεθνή μέσου.

Η ΑΕΚ έδωσε τα χέρια με την Γκιόρ, δίνονοντας ένα ποσό που αγγίζει τα 2.500.000 ευρώ. Η Ένωση έχει φτάσει σε συμφωνία με τον Βιτάλις από την προηγούμενη εβδομάδα, για συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Ο Βιτάλις αναμένεται σύντομα στην Αθήνα, για να περάσει από ιατρικά και τις υπογραφές και – ανακοινώσεις, προκειμένου να πιάσει κι αυτός δουλειά με την ομάδα του Νίκολιτς.

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