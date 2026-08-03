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Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκαν οι ημέρες και οι ώρες των αγώνων για τα πλέι οφ του Champions League

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα βρεθεί σε αυτή την προκριματική φάση, εάν αποκλείσει τη Ναϊμέγκεν
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για τη “μάχη” με τη Ναϊμπεγκεν, στον 3ο προκριματικό του Champions League, αλλά την ίδια στιγμή έμαθε και τον αντίπαλό του στα πλέι οφ της διοργάνωσης, που θα προκύψει από το ζευγάρι Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μπόντο Γκλιμτ.

Λίγες ώρες μετά την κλήρωση, η UEFA έκανε γνωστό το πλήρες πρόγραμμα των συγκεκριμένων αγώνων. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο “Καραϊσκάκης” την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 22:00 και η ρεβάνς, είτε στο Βέλγιο, είτε στη Νορβηγία θα γίνει την Τρίτη 25 Αυγούστου την ίδια ώρα (πάντα μιλάμε για ώρες Ελλάδας).

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