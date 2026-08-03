Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν: Χωρίς Έσε η αποστολή των Πειραιωτών για το ματς στα προκριματικά του Champions League

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Τρίτη (04.08.2026, 21:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1 HD) τη Ναϊμέγκεν, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Μετά την τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού τη Δευτέρα (03.08.2026), ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή των Πειραιωτών, με τον Σαντιάγκο Έσε να μένει εκτός, αφού δεν μπόρεσε να προπονηθεί κανονικά.

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Παράλληλα, εκτός έμεινε και ο Γιώργος Μασούρας, καθώς αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία. Αντιθέτως, κανονικά είναι στην αποστολή ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, αν και βρίσκεται κοντά στη Ρίβερ Πλέιτ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Ροντινέι, Κάρμο, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ζότα, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί.