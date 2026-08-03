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Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν: Χωρίς Έσε η αποστολή των Πειραιωτών για το ματς στα προκριματικά του Champions League

Οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ματς με τους Ολλανδούς στο “Καραϊσκάκης”
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Τρίτη (04.08.2026, 21:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1 HD) τη Ναϊμέγκεν, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Μετά την τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού τη Δευτέρα (03.08.2026), ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή των Πειραιωτών, με τον Σαντιάγκο Έσε να μένει εκτός, αφού δεν μπόρεσε να προπονηθεί κανονικά.

Παράλληλα, εκτός έμεινε και ο Γιώργος Μασούρας, καθώς αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία. Αντιθέτως, κανονικά είναι στην αποστολή ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, αν και βρίσκεται κοντά στη Ρίβερ Πλέιτ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Ροντινέι, Κάρμο, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ζότα, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί.

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