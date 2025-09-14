Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη μητέρα του Βερόνικα και την κόρη του Εύα χόρεψαν μπροστά στους Έλληνες φιλάθλους

Μοναδικές στιγμής στη Λετονία για την οικογένεια Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την κόρη του
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την κόρη του / EUROKINISSI

Σε πελάγη ευτυχίας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας στο Eurobasket, αλλά και ολόκληρη η οικογένειά του, με τη μητέρα του Βερόνικα Αντετοκούνμπο να χορεύει για τα παιδιά της.

Οι Έλληνες φίλαθλοι πήγαν στο ξενοδοχείο της Εθνικής μπάσκετ για να υποδεχθούν με συνθήματα τους θριαμβευτές του μικρού τελικού του Eurobasket και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγκαλιά με την κόρη του Εύα, σιγόνταρε τη μητέρα του Βερόνικα Αντετοκούνμπο, που άρχισε να χορεύει στο “Ελλάς ολέ”.

Ακολούθησε και ο Κώστας Αντετοκούνμπο με τη δική του κόρη, σε μία φοβερή στιγμή για την οικογένεια των μεταλλιούχων της Εθνικής μπάσκετ, που κατεγράφη και σε video.

Το γλέντι στη Λετονία δεν έχει τέλος μετά την κατάκτηση του μεταλλίου από τη “γαλανόλευκη”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo