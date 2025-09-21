Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον Θανάση και τη μητέρα τους στο Περιστέρι για το Άρης – Μύκονος

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε και πάλι στο γήπεδο του Περιστερίου, αυτή τη φορά μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό του, Θανάση, και τη μητέρα τους, Βερόνικα, για να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες του Άλεξ Αντετοκούνμπο.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο και η οικογένειά του είχαν βρεθεί στο κλειστό του Περιστερίου και στο πρώτο φιλικό του Άρη με το Περιστέρι, στηρίζοντας τον μικρό της οικογένειας, Άλεξ Αντετοκούνμπο, ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα του Άρη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς θα βρίσκεται στην Ελλάδα για λίγες ημέρες ακόμα, πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προκειμένου να προετοιμαστεί για την έναρξη της σεζόν στο NBA.

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο έχει δύο λόγους να παρακολουθεί φέτος την πορεία του μπασκετικού Άρη. Ο ένας λόγος είναι η παρουσία του αδερφού τους, Άλεξ, στην ομάδα και ο δεύτερος είναι ότι ιδιοκτήτης των “κιτρίνων”, Ρίτσαρντ Σιάο, είναι πολύ καλός φίλος τους.