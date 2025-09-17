Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στα παιδιά της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket και βρήκε την ευκαιρία να επισκεφθεί τα παιδιά της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού στο PAO BC Academy.

Στους μικρούς παίκτες του μπάσκετ δόθηκε το προνόμιο να δουν από κοντά και να ακούσουν τις συμβουλές ενός σούπερ σταρ του NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσφέρει την εμπειρία του στα παιδιά της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού.

O “Greek Freak” τόνισε ότι όλα εξαρτώνται από τη δουλειά που θα κάνει κάθε αθλητής στην προπόνηση και επισήμανε ότι θα πρέπει να βοηθάει ο ένας τον άλλο για να γίνουν καλύτεροι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πρότυπο για εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο.