Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οριστικά εκτός All Star Game

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα μπορέσει να πάρει μέρος στο All Star Game του NBA.

Το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στη γάμπα στέρησε τελικά τη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο All Star Game του NBA.

Οι Μπακς ενημέρωσαν επίσημα για τη μη συμμετοχή του Έλληνα σούπερ σταρ στη φετινή γιορτή του κορυφαίου πρωταθλήματος που θα γίνει στο Λος Άντζελες.

Giannis Antetokounmpo continues to rehab his right calf strain sustained on Jan. 23.



He won’t play in this weekend’s All-Star Game, but will attend to help coach the All-Star Celebrity Game on Friday and cheer on his fellow Team World teammates at the All-Star Game on Sunday. pic.twitter.com/2GlVvHE0Wp — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 12, 2026

Να σημειωθεί, πάντως, ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα δώσει το παρών στο Intuit Dome του Λος Άντζελες, προκειμένου να κοουτσάρει στο Celebrity Game, αλλά και να υποστηρίξει από τον πάγκο την Team World στο παιχνίδι της Κυριακής (15/2) κόντρα στην Team USA.