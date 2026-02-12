Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οριστικά εκτός All Star Game

Δεύτερο All Star Game που χάνει ο κορυφαίος Έλληνας σούπερ σταρ
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη φόρμα των Μπακς / Mandatory Credit: Robert Edwards-Imagn Images

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα μπορέσει να πάρει μέρος στο All Star Game του NBA.

Το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στη γάμπα στέρησε τελικά τη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο All Star Game του NBA.

Οι Μπακς ενημέρωσαν επίσημα για τη μη συμμετοχή του Έλληνα σούπερ σταρ στη φετινή γιορτή του κορυφαίου πρωταθλήματος που θα γίνει στο Λος Άντζελες.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα δώσει το παρών στο Intuit Dome του Λος Άντζελες, προκειμένου να κοουτσάρει στο Celebrity Game, αλλά και να υποστηρίξει από τον πάγκο την Team World στο παιχνίδι της Κυριακής (15/2) κόντρα στην Team USA.

