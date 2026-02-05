Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει οριστικά στους Μπακς: Δεν τον ανταλλάζει το Μιλγουόκι

Οι φήμες οργίαζαν τις τελευταίες εβδομάδες. Οι περισσότεροι στις ΗΠΑ θεωρούσαν δεδομένη την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς, αρκετές ομάδες σκέφτηκαν να ανοίξουν χώρο για τον Έλληνα σούπερ σταρ στο ρόστερ τους, ωστόσο και πάλι ο Greek Freak θα παραμείνει στο Μιλγουόκι.

Το NBA Trade Deadline 2026 πέρασε και οι Μπακς αποφάσισαν και πάλι να κρατήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ρόστερ τους, ενημερώνοντας τις ομάδες του NBA πως δεν τον ανταλλάσουν.

Τα Ελάφια προτίμησαν να κάνουν άλλες κινήσεις για να ενισχύσουν το ρόστερ τους. Έστειλαν τους Κόουλ Άντονι και Αμίρ Κόφι στο Φοίνιξ, για να πάρουν τους Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Νικ Ρίτσαρντς από τους Σανς.

Έτσι λοιπόν, για ακόμα μία φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν άλλαξε ομάδα στο NBA, παραμένοντας στους Μπακς, όπου βρίσκεται από το 2013, όταν και έκανε το τεράστιο βήμα στην καριέρα του, περνώντας στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.