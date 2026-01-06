Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει στην κορυφή της Ανατολής στην ψηφοφορία για το All Star Game 2026

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να οδηγεί την… κούρσα της Ανατολής στην ψηφοφορία του NBA για το All Star Game 2026, όντας δεύτερος συνολικά, πίσω μόνο από τον Λούκα Ντόντσιτς.
Με 2.092.284 ψήφους στα δεύτερα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει “καθαρίσει” τον ανταγωνισμό στην Ανατολή για το All Star Game 2026 και θα δώσει για 10η σερί χρονιά το “παρών” στη γιορτή του αμερικανικού μπάσκετ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς είναι σταθερά από τους πιο δημοφιλείς παίκτες του NBA, αλλά φέτος τον έχει ξεπεράσει στην ψηφοφορία ο Λούκα Ντόντσιτς, με την παρουσία του στο κορυφαίο brand της διοργάνωσης, τους Λος Άντζελες Λέικερς.
Τα δεύτερα αποτελέσματα για το All Star Game 2026
Ανατολική Περιφέρεια
1) Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μπακς) 2.092.284
2) Τζέιλεν Μπράνσον (Νικς) 1.916.497
3) Ταϊρίς Μάξεϊ (Σίξερς) 1.908.978
4) Κέιντ Κάνινγκχαμ (Πίστονς) 1.752.801
5) Ντόνοβαν Μίτσελ (Καβαλίερς) 1.530.237
6) Τζέιλεν Μπράουν (Σέλτικς) 1.514.259
7) Καρλ Άντονι Τάουνς (Νικς) 898.038
8) Τζέιλεν Τζόνσον (Χοκς) 525.789
9) Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ (Νετς) 304.316
10) Πασκάλ Σιάκαμ (Πέισερς) 298.761
11) Μπράντον Ίνγκραμ (Ράπτορς) 281.799
12) ΛαΜέλο Μπολ (Χόρνετς) 261.883
13) Όου Τζι Ανουνόμπι (Νικς) 241.557
14) Σκότι Μπαρνς (Ράπτορς) 232.072
15) Μίκαλ Μπρίτζες (Νικς) 225.643
16) Τζος Χαρτ (Νικς) 209.685
17) Τζοέλ Εμπίιντ (Σίξερς) 206.461
18) Νόρμαλ Πάουελ (Χιτ) 199.753
19) Τζος Γκίντι (Μπουλς) 197.162
20) Φραντζ Βάγκνερ (Μάτζικ) 185.017
Δυτική Περιφέρεια
1) Λούκα Ντόνστιτς (Λέικερς) 2.229.811
2) Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς) 1.998.560
3) Στεφ Κάρι (Ουόριορς) 1.844.903
4) Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Θάντερ) 1.554.468
5) Βίκτορ Ουεμπανιάμα (Σπερς) 1.321.985
6) Άντονι Έντουαρντς (Τίμπεργουλβς) 1.246.423
7) Ντένι Αβντίγια (Μπλέιζερς) 1.224.109
8) Λεμπρόν Τζέιμς (Λέικερς) 1.059.855
9) Κέβιν Ντουράντ (Ρόκετς) 997.386
10) Άλπερεν Σενγκούν (Ρόκετς) 871.952
11) Όστιν Ριβς (Λέικερς) 718.799
12) Τζέιμς Χάρντεν (Κλίπερς) 400.282
13) Καουάι Λέοναρντ (Κλίπερς) 275.361
14) Άντονι Ντέιβις (Μάβερικς) 269.979
15) Τζαμάλ Μάρεϊ (Νάγκετς) 260.014
16) Κούπερ Φλαγκ (Μάβερικς) 236.182
17) Ντέβιν Μπούκερ (Σανς) 232.075
18) Λάουρι Μαρκάνεν (Τζαζ) 221.110
19) Τζίμι Μπάτλερ (Ουόριορς) 208.900
20) Στεφόν Καστλ (Σπερς) 171.831