Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει στην κορυφή της Ανατολής στην ψηφοφορία για το All Star Game 2026

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να οδηγεί την… κούρσα της Ανατολής στην ψηφοφορία του NBA για το All Star Game 2026, όντας δεύτερος συνολικά, πίσω μόνο από τον Λούκα Ντόντσιτς.

Με 2.092.284 ψήφους στα δεύτερα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει “καθαρίσει” τον ανταγωνισμό στην Ανατολή για το All Star Game 2026 και θα δώσει για 10η σερί χρονιά το “παρών” στη γιορτή του αμερικανικού μπάσκετ.

Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς είναι σταθερά από τους πιο δημοφιλείς παίκτες του NBA, αλλά φέτος τον έχει ξεπεράσει στην ψηφοφορία ο Λούκα Ντόντσιτς, με την παρουσία του στο κορυφαίο brand της διοργάνωσης, τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Τα δεύτερα αποτελέσματα για το All Star Game 2026

Ανατολική Περιφέρεια

1) Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μπακς) 2.092.284

2) Τζέιλεν Μπράνσον (Νικς) 1.916.497

3) Ταϊρίς Μάξεϊ (Σίξερς) 1.908.978

4) Κέιντ Κάνινγκχαμ (Πίστονς) 1.752.801

5) Ντόνοβαν Μίτσελ (Καβαλίερς) 1.530.237

6) Τζέιλεν Μπράουν (Σέλτικς) 1.514.259

7) Καρλ Άντονι Τάουνς (Νικς) 898.038

8) Τζέιλεν Τζόνσον (Χοκς) 525.789

9) Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ (Νετς) 304.316

10) Πασκάλ Σιάκαμ (Πέισερς) 298.761

11) Μπράντον Ίνγκραμ (Ράπτορς) 281.799

12) ΛαΜέλο Μπολ (Χόρνετς) 261.883

13) Όου Τζι Ανουνόμπι (Νικς) 241.557

14) Σκότι Μπαρνς (Ράπτορς) 232.072

15) Μίκαλ Μπρίτζες (Νικς) 225.643

16) Τζος Χαρτ (Νικς) 209.685

17) Τζοέλ Εμπίιντ (Σίξερς) 206.461

18) Νόρμαλ Πάουελ (Χιτ) 199.753

19) Τζος Γκίντι (Μπουλς) 197.162

20) Φραντζ Βάγκνερ (Μάτζικ) 185.017

Δυτική Περιφέρεια

1) Λούκα Ντόνστιτς (Λέικερς) 2.229.811

2) Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς) 1.998.560

3) Στεφ Κάρι (Ουόριορς) 1.844.903

4) Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Θάντερ) 1.554.468

5) Βίκτορ Ουεμπανιάμα (Σπερς) 1.321.985

6) Άντονι Έντουαρντς (Τίμπεργουλβς) 1.246.423

7) Ντένι Αβντίγια (Μπλέιζερς) 1.224.109

8) Λεμπρόν Τζέιμς (Λέικερς) 1.059.855

9) Κέβιν Ντουράντ (Ρόκετς) 997.386

10) Άλπερεν Σενγκούν (Ρόκετς) 871.952

11) Όστιν Ριβς (Λέικερς) 718.799

12) Τζέιμς Χάρντεν (Κλίπερς) 400.282

13) Καουάι Λέοναρντ (Κλίπερς) 275.361

14) Άντονι Ντέιβις (Μάβερικς) 269.979

15) Τζαμάλ Μάρεϊ (Νάγκετς) 260.014

16) Κούπερ Φλαγκ (Μάβερικς) 236.182

17) Ντέβιν Μπούκερ (Σανς) 232.075

18) Λάουρι Μαρκάνεν (Τζαζ) 221.110

19) Τζίμι Μπάτλερ (Ουόριορς) 208.900

20) Στεφόν Καστλ (Σπερς) 171.831