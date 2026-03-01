Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε με τους γιους του σε αγώνα WWE

Στο Elimination Chamber του WWE έκανε την εμφάνισή του ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους γιους του Λίαμ και Μάβερικ (AP Photo/Jae C. Hong)

Σε έναν από τους πιο σκληρούς και επικίνδυνους αγώνες στο επαγγελματικό wrestling, έδωσε το “παρών” ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς παρακολούθησε από κοντά το Elimination Chamber του WWE

Έχοντας μαζί του τους δύο γιους του, Λίαμ και Μάβερικ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο ετήσιο event του WWE και “έκλεψε” την παράσταση, με τους διοργανωτές να κάνουν ξεχωριστή ανάρτηση, για την παρουσία του στον αγώνα.

Ο “Greek Freak” βρήκε την ευκαιρία για λίγη… διασκέδαση, στο περιθώριο του κενού που είχαν στο πρόγραμμά τους οι Μιλγουόκι Μπακς και ενώ ο ίδιος ετοιμάζεται για την επιστροφή στην ενεργό δράση, μετά τον τελευταίο τραυματισμό του.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη WWE (@wwe)

Μετά το All Star Game έτσι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε τους γιους του σε μία ακόμη διάσημη διοργάνωση στις ΗΠΑ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
95
69
65
58
53
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo