Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένα από τα κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου μπάσκετ. Πέρα από τους τίτλους μέσα στα παρκέ, ο “Greek freak” συλλέγει κι άλλες διακρίσεις.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ψηφίστηκε ως ο παίκτης που συνδυάζει καλύτερα τα αγωνιστικά επιτεύγματα με την συνεργασία και την αντιμετώπιση Μ.Μ.Ε. και κοινού, με την Επαγγελματιών Συγγραφέων Καλαθοσφαίρισης (Professional Basketball Writers Association, PBWA) να του απονέμει το βραβείο «Magic Johnson».

Όπως αναφέρει ακόμα η σχετική ανακοίνωση της PBWA: “Εκτός παρκέ, ο Αντετοκούνμπο δείχνει πάντα έναν αμοιβαίο σεβασμό στους ρεπόρτερ που καλύπτουν το NBA, ενώ είναι πάντα ανοιχτός”.

Ο Greek Freak ήταν ένας από τους πέντε φιναλίστ για το εν λόγω βραβείο. Οι άλλοι τέσσερις βασικοί υποψήφιοι ήταν οι ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν, Κέβιν Ντουράντ, Ντέιμιαν Λίλαρντ και Ντόνοβαν Μίτσελ.

Νωρίτερα στη σεζόν, ο Στεφ Κάρι του Γκόλντεν Στέιτ έλαβε το βραβείο «Walter Kennedy» της PBWA , το οποίο απονέμεται σε έναν παίκτη, προπονητή ή αθλητικό προπονητή «που δείχνει εξαιρετική εξυπηρέτηση και αφοσίωση στην κοινότητα».

Giannis Antetokounmpo has won the PBWA’s 2022-23 Magic Johnson Award, for combining excellence on the court with cooperation and grace dealing with the media and fans.



