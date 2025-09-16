Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε εννιάλεπτο video «μαγείας» με την Εθνική μπάσκετ στο Eurobasket 2025

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας στο Eurobasket και η FIBA πρόσφερε στους φιλάθλους ένα βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών στα social media.

Η Εθνική μπάσκετ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τρομερές εμφανίσεις ήταν ο κορυφαίος της Ελλάδας, αλλά και στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης.

Ο «Greek Freak» στη διοργάνωση είχει 27.3 πόντους, 10.6 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ και 68.5% ποσοστό σε σουτ δύο πόντων.

The Greek Freak put Greece back on the podium!



Full highlights of Giannis Antentokounmpo DOMINATING in EuroBasket 2025.



27.3 PTS | 68.5% FG | 10.6 REB | 4.1 AST | 1.1 STL | 0.9 BLK pic.twitter.com/2cPIu41FNU — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 16, 2025

Το Eurobasket μπορεί να τελείωσε, όμως η FIBA, όπως φαίνεται δε θα σταματήσει να μας υπενθυμίζει την τεράστια επιτυχία της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας στη διοργάνωση.