Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε εννιάλεπτο video «μαγείας» με την Εθνική μπάσκετ στο Eurobasket 2025

Η FIBA αποθέωσε τον Αντετοκούνμπο στα social media
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στη Φινλανδία
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στη Φινλανδία/ EUROKINISSI

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας στο Eurobasket και η FIBA πρόσφερε στους φιλάθλους ένα βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών στα social media.

Η Εθνική μπάσκετ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τρομερές εμφανίσεις ήταν ο κορυφαίος της Ελλάδας, αλλά και στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης.

Ο «Greek Freak» στη διοργάνωση είχει 27.3 πόντους, 10.6 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ και 68.5% ποσοστό σε σουτ δύο πόντων.

 

Το Eurobasket μπορεί να τελείωσε, όμως η FIBA, όπως φαίνεται δε θα σταματήσει να μας υπενθυμίζει την τεράστια επιτυχία της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας στη διοργάνωση. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo