Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην κορυφή του top10 της αγωνιστικής στο Eurobasket, με ένα τρομερό κάρφωμα

Η Εθνική μπάσκετ αγχώθηκε στο ματς με την Ισπανία, αλλά έδειξε χαρακτήρα και με κορυφαίους τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Τάιλερ Ντόρσεϊ, κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη κόντρα στη “ρόχα” και να κλείσει ραντεβού με το Ισραήλ στη φάση των “16” του φετινού Ευρωμπάσκετ!

Μάλιστα, οι δυο τους πρωταγωνίστησαν σε μια φάση που.. έκλεψε τις εντυπώσεις, από τα ματς της χθεσινής βραδιάς (04.09.2025), για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Eurobaslet. Η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε ένα βίντεο με τις δέκα κορυφαίες φάσεις της χθεσινής αγωνιστικής ημέρας, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στην κορυφή χάρη στο απίθανο alley oop κάρφωμα που έκανε, από επαναφορά του Τάιλερ Ντόρσεϊ!

Στο Νο.4 του Top-10 συναντάμε τον Κώστα Αντετοκούνμπο και την επέλασή του προς το ισπανικό καλάθι, με τον σέντερ της Εθνικής μπάσκετ να τελειώνει εμφατικά τη φάση με κάρφωμα μπροστά στον Αλντάμα.

Giannis Antetokounmpo leading the way



Enjoy Top 10 Plays of the final day of #EuroBasket 2025 Group Phase, presented by Nike pic.twitter.com/nBgeEWbMLK — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 5, 2025

Στο Νο.2 δεσπόζει η μεγαλοπρεπέστατη τάπα του Χουάντσο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.