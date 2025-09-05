Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην κορυφή του top10 της αγωνιστικής στο Eurobasket, με ένα τρομερό κάρφωμα

Διπλή ελληνική παρουσία, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να βρίσκει θέση στο top10
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Ισπανία - Ελλάδα
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Ισπανία - Ελλάδα (ΦΩΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI)

Η Εθνική μπάσκετ αγχώθηκε στο ματς με την Ισπανία, αλλά έδειξε χαρακτήρα και με κορυφαίους τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Τάιλερ Ντόρσεϊ, κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη κόντρα στη “ρόχα” και να κλείσει ραντεβού με το Ισραήλ στη φάση των “16” του φετινού Ευρωμπάσκετ!

Μάλιστα, οι δυο τους πρωταγωνίστησαν σε μια φάση που.. έκλεψε τις εντυπώσεις, από τα ματς της χθεσινής βραδιάς (04.09.2025), για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Eurobaslet. Η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε ένα βίντεο με τις δέκα κορυφαίες φάσεις της χθεσινής αγωνιστικής ημέρας, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στην κορυφή χάρη στο απίθανο alley oop κάρφωμα που έκανε, από επαναφορά του Τάιλερ Ντόρσεϊ!

Στο Νο.4 του Top-10 συναντάμε τον Κώστα Αντετοκούνμπο και την επέλασή του προς το ισπανικό καλάθι, με τον σέντερ της Εθνικής μπάσκετ να τελειώνει εμφατικά τη φάση με κάρφωμα μπροστά στον Αλντάμα.

Στο Νο.2 δεσπόζει η μεγαλοπρεπέστατη τάπα του Χουάντσο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo