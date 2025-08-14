Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Ελλάδα – Μαυροβούνιο

Η Εθνική μπάσκετ δίνει το 4ο της φιλικό προετοιμασίας, ενόψει του Eurobasket 2025, αντιμετωπίζοντας το Μαυροβούνιο στο Παλατάκι, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται και πάλι εκτός αποστολής.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάντως, βρίσκεται κανονικά στο παλατάκι για το φιλικό της Εθνικής μπάσκετ, σε αντίθεση με τα προηγούμενα δυο φιλικά της ομάδας, που έγιναν στην Κύπρο. Ο “Greek freak” βρέθηκε στις θέσεις κοντά στον πάγκο της Ελλάδας, μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας που ήταν εκτός αποστολής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε πως η γαλανόλευκη ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας ενόψει της συμμετοχής της στο Eurobasket 2025 με νίκη επί του Βελγίου (74-60) στο ΟΑΚΑ, για να ακολουθήσουν οι ήττες από Σερβία (76-66) και Ισραήλ (75-58) στο τουρνουά της Κύπρου.