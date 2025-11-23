Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο πλευρό του Στέφανου Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές; Αφήστε το παιδί ήσυχο»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απασχόλησε τις τελευταίες ημέρες την κοινή γνώμη, για παράβαση του ορίου ταχύτητας (φέρεται να κατέβαλε το πρόστιμο και να παρέδωσε το δίπλωμά του στις αρχές για ένα χρόνο). Μια παρουσία του μπροστά στον τηλεοπτικό φακό, ήταν όμως αυτή που έκανε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σταθεί στο πλευρό του Έλληνα πρωταθλητή του τένις.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκλεισε την τενιστική χρονιά χωρίς αγώνες, αφού ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα τραυματισμού, κάτι που του στέρησε και τη συμμετοχή στο τουρνουά της Αθήνας, το οποίο κατέκτησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντί όμως να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το αγωνιστικό του μέλλον, ο Τσιτσιπάς κλήθηκε πρόσφατα -από δημοσιογράφο που τον πέτυχε στο αεροδρόμιο- να μιλήσει για την προσωπική του ζωή και να πει τελικά ότι αυτή την περίοδο είναι ελεύθερος (σ.σ. είναι γνωστό ότι έχει χωρίσει με την Πάουλα Μπαντόσα).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φάνηκε αρκετά ενοχλημένος με την επιμονή του δημοσιογράφου, σε τέτοιου είδους ερωτήσεις προς τον Τσιτσιπά και έκανε το δικό του σχόλιο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FTHIS.GR (@fthis.gr) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε από τα ελληνικά Μέσα να αφήσουν τον Τσιτσιπά ήσυχο και έκανε λόγο για “ηλιθιότητες”. “Αφήστε ήσυχο το παιδί”, τόνισε ο “Greek freak”.