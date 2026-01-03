Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχεδίασε την τελευταία επίθεση των Μιλγουόκι Μπακς και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του

Μέχρι και χρέη προπονητή ανέβαλε ο Greek freak” και το σχέδιό του πέτυχε
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 30 πόντους και με alley-oop κάρφωμα λίγο πριν το φινάλε έκρινε την αναμέτρηση, οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς σε μια σπουδαία νίκη στο… νήμα με 122-121 επί των Σάρλοτ Χόρνετς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμπλήρωσε τη στατιστική του με 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, φτάνοντας τους 158 αγώνες με τουλάχιστον 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5ασίστ – τα περισσότερα στην ιστορία του NBA, σπάζοντας το ρεκόρ που μοιραζόταν για λίγο με τους Όσκαρ Ρόμπερτσον και Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ.

Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, όμως, έκανε και κάτι ακόμα. Ο “Greek freak” ήταν αυτός που σχεδίασε την τελευταία επίθεση των Μπακς! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται να δίνει ξεκάθαρες οδηγίες στον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, εξηγώντας πού ακριβώς θέλει την μπάλα και πώς πρέπει να εξελιχθεί η τελευταία επίθεση.

Το πλάνο εκτελέστηκε με απόλυτη ακρίβεια και ο Αντετοκούνμπο -τέσσερα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα- τελείωσε τη φάση με εντυπωσιακό κάρφωμα, χαρίζοντας τη νίκη στους γηπεδούχους.

