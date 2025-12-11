Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα κρίνει το μέλλον του Ντοκ Ρίβερς στους Μιλγουόκι Μπακς

Τα σενάρια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν “φουντώσει” και πάλι στις ΗΠΑ και η αποχώρησή του από τους Μιλγουόκι Μπακς αποτελεί πλέον καθημερινή συζήτηση στο NBA, με τον προπονητή του στα “ελάφια”, Ντοκ Ρίβερς να βρίσκεται επίσης στο κάδρο.

Σύμφωνα με ένα νέο ρεπορτάζ του Μαρκ Στέιν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα κρίνει και την παρουσία του Ντοκ Ρίβερς στον πάγκο της ομάδας, αφού η σχέση του με τον Αμερικανό τεχνικό ήταν αυτή που τον κράτησε στη θέση του προπονητή των Μιλγουόκι Μπακς και το περασμένο καλοκαίρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αποτελέσματα της ομάδας με τον έμπειρο Αμερικανό προπονητή δεν ήταν τα επιθυμητά την τελευταία 2ετία, αλλά ο σεβασμός του “Greek Freak” στο πρόσωπό του, απέτρεψε τις σκέψεις για απόλυσή του. Αν ο Έλληνας φόργουορντ γίνει όμως ανταλλαγή, αναμένεται να υπάρξει και αλλαγή στον πάγκο της ομάδας.

Ένα σενάριο που είχε εξεταστεί μάλιστα και το καλοκαίρι, είναι να περάσει ο Ντοκ Ρίβερς σε διευθυντική θέση, με τους βοηθούς του, Ντάρβιν Χαμ και Σαμ Κασέλ υποψήφιους για να τον αντικαταστήσουν.