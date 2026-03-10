Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τιμηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συμβολή του στην προώθηση και υπεράσπιση αξιών

Μέσα από το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας θα τιμηθεί ο Έλληνας αθλητής
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον πάγκο των Μπακς/ Mandatory Credit: Benny Sieu-Imagn Images

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τιμηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα είναι ένα από τα εντιμότατα μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, που θεσμοθετείται ως το νέο παράσημο Τιμής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τους πρώτους βραβευθέντες με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι στη λίστα, η οποία επιλέχθηκε από την επιτροπή Τάγματος, που αποτελείται από την πρόεδρο Μέτσολα, τις αντιπροέδρους Βιλμές και Κόπατζ, καθώς και τους Μπαρνιέρ, Μπαρόζο, Μπορέλ και Λέτα.

«Η Ευρώπη πάντα χτιζόταν από ανθρώπους. Γεφυρώνοντας χάσματα, σπάζοντας φραγμούς, ανατρέποντας δικτατορίες και ξεπερνώντας κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρό μας. Αυτή η ευρωπαϊκή δέσμευση αξίζει να τιμηθεί.

Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, τιμάμε όσους δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά βοήθησαν να την χτίσουν», δήλωσε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

 

Ανάμεσα στους πρώτους που θα παρασημοφορηθούν θα είναι η Ανγκελα Μέρκελ (πρώην καγκελάριος της Γερμανίας), η Λέχ Βαλέσα (πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πολωνίας) και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι (πρόεδρος της Ουκρανίας).

