Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο με την οικογένειά του

Στιγμές χαλάρωσης για τον «Greek Freak»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα και την Κυριακή (28/09/25) πήγε με την οικογένειά του στο Αττικό ζωολογικό πάρκο, για να «γνωρίσουν» τα παιδιά του τα σπάνια είδη ζώων που υπάρχουν στο πάρκο. 

Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική μπάσκετ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει κάνει αρκετές εμφανίσεις στην Ελλάδα, θέλοντας να ξοδέψει τις τελευταίες μέρες των διακοπών του με την οικογένειά του, λίγο πριν την έναρξη της σεζόν στο NBA.

Η σεζόν των Μιλγουόκι Μπακς ξεκινά κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ (07/10, 2:30), οπότε ο Έλληνας σταρ θα επιστρέψει άμεσα στην Αμερική για να ενταχθεί στις προπονήσεις της ομάδας του.

