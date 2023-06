Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται ότι τελείωσε τις διακοπές τους στην άλλη πλευρά του Ατλάντικού και πλέον βρίσκεται στην Τουρκία για να στηρίξει τον αδερφό του, Κώστα Αντετοκούνμπο.

Η Φενέρμπαχτσε ετοιμάζεται για “μάχες” με την Αναντολού Εφές στο τουρκικό πρωτάθλημα και ο Κώστας Αντετοκούνμπο αγωνίζεται στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, γεγονός που έφερε δίπλα του και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η ίδια η τουρκική ομάδα ενημέρωσε σχετικά, ανεβάζοντας μία φωτογραφία των δύο Ελλήνων παικτών στα social media. Θυμίζουμε ότι αμφότεροι θα ενσωματωθούν αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, στην Εθνική Ελλάδας, για το Μουντομπάσκετ του 2023.

