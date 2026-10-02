Βίρτους – Ολυμπιακός ανάλυση: Τα αμυντικά προβλήματα και ο Ντάνστον

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κάνει το 3/3 στις εκτός έδρας αποστολές του στο ξεκίνημα της φετινής Euroleague, με τη Βίρτους Μπολόνια να σταματάει τους πρωταθλητές Ευρώπης με το φοβερό buzzer beater τρίποντο του Καρ.

Ο Ολυμπιακός πήρε σε ακόμα ένα φετινό παιχνίδι του υψηλό βαθμό στην επίθεση, δείγμα του τεράστιου ταλέντου και της ποιότητας που έχει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ωστόσο πήρε κάτω από τη βάση και πάλι στην άμυνα.

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89 δέχθηκε από την Μπασκόνια, 96 από τον ΠΑΟΚ, 91 από τη Ζαλγκίρις και 96 τώρα από τη Βίρτους Μπολόνια. Σε όλα τα παιχνίδια, οι αντίπαλοι του αισθάνονται άνετα και βρίσκουν ανοιχτούς διαδρόμους.

Το πρόβλημα ξεκινάει από την περιφερειακή άμυνα και συνεχίζεται προς τα μέσα, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει μέχρι στιγμής αποκλειστικά και μόνο από την επίθεση του.

Θα μπορούσε να είχε χάσει και στο Κάουνας, αλλά τότε τον έσωσε ο Φουρνιέ. Κόντρα στη Βίρτους, πήγε να τον σώσει ο Μοντέρο, αλλά υπολόγιζε χωρίς τον Καρ που μίλησε τελευταίος.

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CARR WINS IT FOR @VirtusBo AGAINST THE REIGNING CHAMPS! 🤯🤯🤯 #MotorolaMagicMoment @Moto I @VirtusBo https://t.co/cgycicn2eP — EuroLeague (@EuroLeague) October 1, 2026

Οι 33 πόντοι που δέχθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο είναι απαγορευτικοί και σίγουρα προκάλεσαν τον έντονο εκνευρισμό του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος στάθηκε μέχρι και στην τελευταία άμυνα του Ολυμπιακού, όπου ο ΜακΚιντάιρ άφησε ουσιαστικά ελεύθερο τον Καρ υπό τον φόβο να του κάνει φάουλ.

Τεράστια προβλήματα αντιμετώπισαν, όμως, οι Πειραιώτες και στη ρακέτα, εκεί όπου ο Αλιού Ντιαρά (18 πόντοι, 8/11 δίποντα, 14 ριμπάουντ σε 25 λεπτά) έστησε ατελείωτο πάρτι.

Ο Ντόντα Χολ ήταν εκτός κλίματος, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς κατάφερε να κάνει τέσσερα φάουλ σε τρία λεπτά.

Κάπως έτσι, ο 40αρης Ντάνστον, όχι μόνο έκανε από το πουθενά το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, αλλά ήταν πολύ καλύτερος και από τους δύο Αμερικανούς ψηλούς που θεωρητικά είναι πιο μπροστά στην ιεραρχία.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον άφησε 18:29 λεπτά στο παρκέ και ο πολύπειρος ψηλός τον δικαίωσε σε μεγάλο βαθμό με τους 6 πόντους του (3/4 δίποντα), τα 2 ριμπάουντ, τις 3 ασίστ κι αρκετά καλές άμυνες.

Ο 40αρης Ντάνστον έδειξε ουσιαστικά στους άλλους ψηλούς του Ολυμπιακού πως να παίζουν άμυνα.

Δίπλα του, ο νεαρός και εξαιρετικά ταλαντούχος Εμπάι Εντζάι, ο οποίος έκανε ρεκόρ καριέρας σε πόντους (23 από 10/11 δίποντα και 3/3 βολές) και αξιολόγηση (29) στα 20 λεπτά που αγωνίστηκε.

Ο Σενεγαλέζος ήταν τρομερός σε άμυνα κι επίθεση και ο λόγος που ο Ολυμπιακός έμεινε ζωντανός στη διεκδίκηση του ματς μέχρι το τέλος.

Μπορεί να ήρθε στους Πειραιώτες σαν συμπληρωματική λύση και πολλοί να “στράβωσαν” από το γεγονός ότι ο Εντζάι θα πάρει τον ρόλο του Πίτερς στην ομάδα, ωστόσο ο ταλαντούχος φόργουορντ έχει κερδίσει και τον πιο δύσπιστο φίλο του Ολυμπιακού με τις εμφανίσεις του στο ξεκίνημα της σεζόν.