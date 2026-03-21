Ο Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε έργα αξίας 500.000 ευρώ στο γήπεδο του Λεβαδειακού

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, βρέθηκε στη Λιβαδειά και είχε συνάντηση με τις αρχές της πόλης και τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Λεβαδειακός, Γιάννη Κομπότη, στο περιθώριο έργων για την βελτίωση του γηπέδου της ομάδας της Super League.

Ο ίδιος ο Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε το γεγονός μέσα από τα social media, όπου και ανέβασε και φωτογραφίες από τις συναντήσεις του στη Λιβαδειά, όπου η ομάδα του Λεβαδειακού αναμένεται να έχει σύντομα ένα αναβαθμισμένο γήπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού ανέφερε τα εξής: “Επόμενος σταθμός η Λιβαδειά, όπου έχοντας δίπλα μου τον Δήμαρχο Λεβαδέων Δημήτρη Καραμάνη, τον συνάδελφο μου στο Κοινοβούλιο, Ελευθέριο Κτιστάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας, Γιώργο Ντασιώτη και τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Λεβαδειακός, Γιάννη Κομπότη, ανακοίνωσα το έργο “Επέκταση στεγάστρων κερκίδας στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ”.

Ο Βρούτσης φωτογραφήθηκε και με φανέλα του Λεβαδειακού.