Ο Γιαννούλης τραυματίστηκε στο μηρό και έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι Άουγκσμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι

Βασικός ο Μανώλης Σάλιακας για τους φιλοξενούμενους
Ο Γιαννούλης
Ο Γιαννούλης με τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ/ EPA

Η Άουγκσμπουργκ υποδέχεται τη Ζανκτ Πάουλι για την 20η αγωνιστική της Bundesliga και ο Δημήτρης Γιαννούλης τέθηκε εκτός μάχης, λόγω ενός τραυματισμού στον αριστερό μηρό.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης, σύμφωνα με την ενημέρωση της Άουγκσμπουργκ υπέστη ρήξη μυϊκής ίνας στον αριστερό μηρό και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του στη μάχη με τη Ζανκτ Πάουλι, του Μανώλη Σάλιακα, που είναι βασικός.

Η ομάδα του Έλληνα αριστερού μπακ είναι στην 12η θέση της βαθμολογίας με 20 βαθμούς, ενώ αυτή του Σάλιακα είναι στην 17η θέση με 15.

