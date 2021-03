Ο Γιόακιμ Λεβ αποχωρεί από την εθνική Γερμανίας μετά το Euro

Τέλος εποχής στην εθνική Γερμανίας, με τον Γιόακιμ Λεβ να ανακοινώνει την απόφαση του να αποχωρεί από τον πάγκο της μετά το τέλος του Euro το καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι είχε συμβόλαιο μέχρι το 2022.

Ο 61χρονος προπονητής άκουσε πολλά το τελευταίο διάστημα, μετά την κακή πορεία της Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας το 2018 και στο πρόσφατο Nations League, αλλά και για την απόφαση του να τελειώσει από την ομάδα σημαντικούς παίκτες, όπως ο Μίλερ, ο Μπόατενγκ και ο Χούμελς.

«Παίρνω αυτή την απόφαση με απόλυτη συνείδηση, με μεγάλη περηφάνια και μεγάλη ευγνωμοσύνη, αλλά την ίδια στιγμή έχω μεγάλο κίνητρο για το προσεχές Euro», τόνισε στην ανακοίνωσή του ο Λεβ που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Ο Λεβ αποχωρεί έπειτα από 15 χρόνια θητείας, έχοντας κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014.

Μέχρι σήμερα μετράει 188 παιχνίδια στον πάγκο της Γερμανίας, με 120 νίκες, 37 ήττες και 31 ήττες.

