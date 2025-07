«Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας προτιμά να παίξει εκτός ΗΠΑ» υποστηρίζει δημοσιογράφος του Forbes

Νέα σενάρια κυκλοφόρησαν αναφορικά με το μέλλον του Γιόνας Βαλαντσίουνας, καθώς ο Έβαν Σίντερι του Forbes ανέφερε πως πρόθεση του Λιθουανού είναι να συνεχίσει τη καριέρα του εκτός ΗΠΑ.

Παρά το πρόσφατο trade το οποίο βρήκε τον Βαλαντσιούνας στους Ντένβερ Νάγκετς, μια από τις κορυφαίες ομάδες του ΝΒΑ, ο 33χρονος φέρεται πως προτιμά την προοπτική της Ευρώπης και του Παναθηναϊκού!

Η υπόθεση αναμένεται να έχει τεράστιο ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα, καθώς μπορεί οι «πράσινοι» να έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον παίκτη, ωστόσο εάν δεν μείνει ελεύθερος από τους Νάγκετς, τότε δεν υπάρχει πιθανότητα να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Εάν κρίνει κανείς με τη στάση των πρωταθλητών του ΝΒΑ το 2023, τότε κάτι τέτοιο δύσκολα να συμβεί, καθώς εντός της ομάδας υπολογίζουν κανονικά τον 33χρονο και δεν σκοπεύουν να τον χάσουν από το ρόστερ τους.

«Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας παραμένει σιωπηλός για το μέλλον του στο NBA: “Όταν είμαι σίγουρος, θα μιλήσω για τα πάντα”, δήλωσε ο Βαλαντσιούνας αυτή την εβδομάδα.

Οι Νάγκετς ολοκλήρωσαν και επίσημα την ανταλλαγή για τον Βαλαντσιούνας το Σαββατοκύριακο, όμως παραμένει προφανές πως εκείνος προτιμά να παίξει εκτός των ΗΠΑ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

