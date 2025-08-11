Αθλητικά

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έρχεται στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του ΠΑΟΚ

Τα τυπικά έχουν απομείνει προκειμένου ο Γιακουμάκης να γίνει παίκτης του ΠΑΟΚ
Ο Γιώργος Γιακουμάκης με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας
Ο Γιώργος Γιακουμάκης με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας / REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Θέμα χρόνου είναι η μεταγραφή του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ, καθώς ο 30χρονος επιθετικός αναμένεται την Τρίτη (12/8/25) στην χώρα μας και τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να υπογράψει με τους «ασπρόμαυρους».

Η άφιξη του Γιώργου Γιακουμάκη εκτιμάται γύρω στις 22:00, όπου θα τον υποδεχθούν εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος επιθετικός θα μεταβεί σε ιδιωτικό ιατρικό κέντρο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το συμβόλαιο του με την ομάδα.

Υπενθυμίζεται πως ο «Γιακούμ» θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ ως δανεικός από την Κρουζ Αζούλ, με τους Θεσσαλονικείς να δίνουν στον Έλληνα σέντερ φορ συμβόλαιο που αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο, ενώ υπάρχει οψιόν αγοράς για τους Θεσσαλονικείς προκειμένου να τον κάνουν δικό τους από τον μεξικανικό σύλλογο, ο οποίος δεν τον υπολογίζει.

Την περσινή σεζόν με την Κρουζ Αζούλ ο Γιακουμάκης σε 36 παιχνίδια σκόραρε εννέα γκολ.

