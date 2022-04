Ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι σε εκπληκτική κατάσταση το 2022 και οδηγεί τη Σέλτικ με τα γκολ του προς τον τίτλο στη Σκωτία, με αποτέλεσμα και το πρώτο του βραβείο στη Σκωτία.

Ο περσινός πρώτος σκόρερ της Eredivisie στην Ολλανδία, αναδείχθηκε παίκτης του μήνα στη σκωτσέζικη Premiership, καθώς στο διάστημα αυτό πέτυχε 5 γκολ.

Συνολικά, ο Γιακουμάκης “μετράει” συνολικά 12 σε 23 εμφανίσεις με τη φανέλα της Σέλτικ, στην οποία πήρε φανέλα βασικού από ένα σημείο και μετά, αποδίδοντας τα μέγιστα για την ομάδα του συμπατριώτη του, Άγγελου Ποστέκογλου.

#CelticFC‘s Giorgos Giakoumakis has been named the #cinchPrem Player of the Month for March!



Congratulations,