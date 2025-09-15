Αθλητικά

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 79κ. στην ελευθέρα πάλη και έγραψε ιστορία

Σαρωτικός ο Έλληνας πρωταθλητής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης στην Κροατία,
Στα… ύψη η Ελλάδα! Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 79κ. στην ελευθέρα πάλη και αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής.

Το φαινόμενο της ελληνικής Πάλης νίκησε 3-2 τον Αμερικανο Χάινς και ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, στη διοργάνωση της Κροατίας. Συγκίνηση, δέος για τον Γιώργο Κουγιουμτσιδη, ο οποίος έγινε ο πρώτος Έλληνας παλαιστής που κατακτά χρυσό μετάλλιο στους Άνδρες!

Με πολύ καλή τακτική, ο Έλληνας αθλητής προηγήθηκε 3-0, βάζοντας… πορεία για την πρωτιά. Ο Χάινς το μόνο που κατάφερε ήταν στο τελευταίο δευτερόλεπτο -που είχαν κριθεί όλα- να πάρει δύο πόντους.

Σε ηλικία 23 ετών, ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έχει κάνει σπουδαία πράγματα στην πάλη, καθώς ήδη μετράει τρεις συνεχόμενους τίτλους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Κ23 (Πλόβντιβ, Βουκουρέστι, Μπακού) ενώ το 2023 κατέκτησε το χρυσό στους άνδρες.

