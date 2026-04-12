Ο Γιώργος Κούτσιας έδωσε την ασίστ στη νίκη της Λουγκάνο με 1-0 κόντρα στη Ζυρίχη

Ο Γιώργος Κούτσιας ήταν ξανά πρωταγωνιστής για τη Λουγκάνο στην Ελβετία και βοήθησε την ομάδα του να φύγει με το διπλό 1-0 από την έδρα της Ζυρίχης για την 33η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Στο 61ο λεπτό του αγώνα, ο Γιώργος Κούτσιας έκανε την ασίστ με κεφαλιά στον Στεφάν και αυτός έφυγε σε θέση τετ-α-τετ για το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση υπέρ της Λουγκάνο στην Ελβετία.

Ο Έλληνας επιθετικός συνέχισε έτσι την εξαιρετική σεζόν του στην Ελβετία, όπου “μετράει” 4 γκολ και τρεις ασίστ, με τη φανέλα της ομάδας του.