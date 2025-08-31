Ο Γιώργος Κυριακόπουλος κλήθηκε στην Εθνική Ελλάδας μετά τον τραυματισμό του Δημήτρη Γιαννούλη

Ο Δημήτρης Γιαννούλης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του Άουγκσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου και δεν θα είναι διαθέσιμος για τα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας, γεγονός που έφερε στη “γαλανόλευκη” τον Γιώργο Κυριακόπουλο.

Ο προπονητής της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αναγκάστηκε να αντικαταστήσει τον Δημήτρη Γιαννούλη στις κλήσεις του για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και επέλεξε να καλύψει το κενό με τον Γιώργο Κυριακόπουλο του Παναθηναϊκού.

Ο αριστερός μπακ των “πρασίνων” έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν με τη νέα του ομάδα, αλλά η παρουσία των Γιαννούλη και Τσιμίκα στην Εθνική Ελλάδας δεν του επέτρεψε να… χωρέσει στις αρχικές κλήσεις του Γιοβάνοβιτς, παίρνοντας πλέον την ευκαιρία μετά τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή της Άουγκσμπουργκ.