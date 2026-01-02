Αθλητικά

Ο Γιώργος Μασούρας είχε γκολ και ασίστ στο Αλ Καλίτζ – Αλ Ναΐμα 2-2

Δεν απέφυγε την «γκέλα» με την ουραγό της βαθμολογίας η Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη
«Έμφραγμα» στις καθυστερήσεις για την Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη και των… Ελλήνων, αφού στο 96′ δέχθηκαν την ισοφάριση από την Αλ Ναΐμα, για το τελικό 2-2 κόντρα στην τελευταία ομάδα της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μασούρα, που πέτυχε ένα γκολ και έδωσε την ασίστ στον Κινγκ για το δεύτερο, η Αλ Καλίτζ προηγήθηκε δύο φορές κόντρα στην Αλ Ναΐμα, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Ο Γιώργος Μασούρας σκόραρε με ωραία προβολή μετά από κόρνερ του Κώστα Φορτούνη και μία πρώτη επαφή του Μπαρτ Σένκεφελντ, ενώ έδωσε… μισό γκολ στον Κινγκ, βγάζοντάς τον απέναντι από την εστία, αλλά μία τυχερή φάση στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, έφερε το τελικό 2-2 στο ματς.

Η Αλ Καλίτζ είχε μείνει και με παίκτη λιγότερο από το 90′.

