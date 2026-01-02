«Έμφραγμα» στις καθυστερήσεις για την Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη και των… Ελλήνων, αφού στο 96′ δέχθηκαν την ισοφάριση από την Αλ Ναΐμα, για το τελικό 2-2 κόντρα στην τελευταία ομάδα της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μασούρα, που πέτυχε ένα γκολ και έδωσε την ασίστ στον Κινγκ για το δεύτερο, η Αλ Καλίτζ προηγήθηκε δύο φορές κόντρα στην Αλ Ναΐμα, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Ο Γιώργος Μασούρας σκόραρε με ωραία προβολή μετά από κόρνερ του Κώστα Φορτούνη και μία πρώτη επαφή του Μπαρτ Σένκεφελντ, ενώ έδωσε… μισό γκολ στον Κινγκ, βγάζοντάς τον απέναντι από την εστία, αλλά μία τυχερή φάση στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, έφερε το τελικό 2-2 στο ματς.

هدف!

سمير كايتانو يسجّل هدف التعادل للنجمة في اللحظات الأخيرة من المباراة #النجمة_الخليج | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/6RcjjDGho0 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 2, 2026

Η Αλ Καλίτζ είχε μείνει και με παίκτη λιγότερο από το 90′.