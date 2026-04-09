Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έψαχνε τους δημοσιογράφους: «Είμαστε μόνοι μας, τέλεια» είπε χαμογελαστός

Έκπληκτος έμεινε ο Έλληνας κόουτς, στη συνέντευξη Τύπου του Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI

Μια έκπληξη περίμενε τον Γιώργο Μπαρτζώκα, μετά το φινάλε του Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός και τη νίκη των Πειραιωτών στη Σόφια (85-89) για την 37η αγωνιστική της Euroleague.

Έχοντας κάνει δηλώσεις στο flash interview, ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρεθηκε στη συνέχεια στην αίθουσα Τύπου της “8888 Arena” για να συναντήσει μπροστά του μόνο έναν δημοσιογράφο.

“Είμαστε μόνοι μας, είναι όλοι έξω. Είναι πάντα έτσι εδώ; Τέλεια” είπε ο προπονητής των “ερυθρόλευκων”, πιθανότατα απευθυνόμενος σε άτομο της Euroleague που βρισκόταν στο σημείο, έχοντας δείξει λίγο πριν τον μοναδικό δημοσιογράφο που βρισκόταν μπροστά του..

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνηθίζει να βλέπει αρκετούς δημοσιογράφους στους αγώνες του Ολυμπιακού -κυρίως στα εντός έδρας ματς- και αυτή η… μοναξιά του φάνηκε αστεία και τον έκανε να χαμογελάσει.

