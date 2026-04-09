Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έψαχνε τους δημοσιογράφους: «Είμαστε μόνοι μας, τέλεια» είπε χαμογελαστός

Μια έκπληξη περίμενε τον Γιώργο Μπαρτζώκα, μετά το φινάλε του Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός και τη νίκη των Πειραιωτών στη Σόφια (85-89) για την 37η αγωνιστική της Euroleague.

Έχοντας κάνει δηλώσεις στο flash interview, ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρεθηκε στη συνέχεια στην αίθουσα Τύπου της “8888 Arena” για να συναντήσει μπροστά του μόνο έναν δημοσιογράφο.

“Είμαστε μόνοι μας, είναι όλοι έξω. Είναι πάντα έτσι εδώ; Τέλεια” είπε ο προπονητής των “ερυθρόλευκων”, πιθανότατα απευθυνόμενος σε άτομο της Euroleague που βρισκόταν στο σημείο, έχοντας δείξει λίγο πριν τον μοναδικό δημοσιογράφο που βρισκόταν μπροστά του..

“Everybody’s out. No, it’s usually like this?”



Georgios Bartzokas thought all the journalists were still outside and wanted to wait, but…



He was surprised to find out there was (probably) only one reporter present, and that it’s actually a common thing after Hapoel Tel… pic.twitter.com/brYpSriQR8 — Basketball Sphere (@BSphere_) April 9, 2026

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνηθίζει να βλέπει αρκετούς δημοσιογράφους στους αγώνες του Ολυμπιακού -κυρίως στα εντός έδρας ματς- και αυτή η… μοναξιά του φάνηκε αστεία και τον έκανε να χαμογελάσει.