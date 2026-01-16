Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Γιώργος Νίκας έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό

Παρελθόν αποτελεί για τον Παναθηναϊκό στο 25χρονος μέσος
Ο Νίκας σε προπόνηση του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Νίκας σε προπόνηση του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός έλυσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Νίκα, ο οποίος και ζήτησε να μείνει ελεύθερος για να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, μετά από 1,5 χρόνο στους “πράσινους”.

Ο Γιώργος Νίκας δεν υπολογιζόταν από τον Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, ενώ γενικότερα “έγραψε” μόλις 9 συμμετοχές με τη φανέλα του “τριφυλλιού”, γεγονός που τον έκανε να αφήσει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.

Για τον Έλληνα μέσο υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες της ελληνικής Super League και έτσι αποφάσισε να φύγει από τους “πράσινους” για να συνεχίσει την καριέρα του κάπου που θα βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
144
134
110
92
71
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo