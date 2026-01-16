Ο Γιώργος Νίκας έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός έλυσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Νίκα, ο οποίος και ζήτησε να μείνει ελεύθερος για να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, μετά από 1,5 χρόνο στους “πράσινους”.

Ο Γιώργος Νίκας δεν υπολογιζόταν από τον Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, ενώ γενικότερα “έγραψε” μόλις 9 συμμετοχές με τη φανέλα του “τριφυλλιού”, γεγονός που τον έκανε να αφήσει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.

Για τον Έλληνα μέσο υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες της ελληνικής Super League και έτσι αποφάσισε να φύγει από τους “πράσινους” για να συνεχίσει την καριέρα του κάπου που θα βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.