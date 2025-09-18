Ο Γιώργος Πρίντεζης αντέδρασε με χιούμορ σε τατουάζ που έκανε φίλαθλος του Ολυμπιακού με το πρόσωπό του

Ο Γιώργος Πρίντεζης αντέδρασε με επική ατάκα, όταν είδε ότι ένας θαυμαστής του εκανε τατουάζ με τον ίδιο να φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού λέγοντας «γιατί ρε καλό μου αγόρι να κουβαλάς τη μουτσούνα μου μία ζωή;»

Ο πρώην μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού, Γιώργος Πρίντεζης που έχει γράψει ιστορία με τους «ερυθρόλευκους», αλλά και με την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας, είναι γνωστός για το χιούμορ του και το απέδειξε για ακόμα μία φορά.

Είναι φανερό ότι ο Πρίντεζης έχει μείνει ανεξίτηλος στους θαυμαστές του παρότι έχει σταματήσει πλέον το μπασκετ.