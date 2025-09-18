Αθλητικά

Ο Γιώργος Πρίντεζης αντέδρασε με χιούμορ σε τατουάζ που έκανε φίλαθλος του Ολυμπιακού με το πρόσωπό του

Τρομερή ατάκα από τον παλάιμαχο πάουερ φόργουορντ
Ο Γιώργος Πρίντεζης
Ο Γιώργος Πρίντεζης στις κερκίδες του ΣΕΦ/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Γιώργος Πρίντεζης αντέδρασε με επική ατάκα, όταν είδε ότι ένας θαυμαστής του εκανε τατουάζ με τον ίδιο να φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού λέγοντας «γιατί ρε καλό μου αγόρι να κουβαλάς τη μουτσούνα μου μία ζωή;»

Ο πρώην μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού, Γιώργος Πρίντεζης που έχει γράψει ιστορία με τους «ερυθρόλευκους», αλλά και με την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας, είναι γνωστός για το χιούμορ του και το απέδειξε για ακόμα μία φορά.

Το τατουάζ με τον Γιώργο Πρίντεζη
Το τατουάζ με τον Γιώργο Πρίντεζη/ φωτγραφία από instagram Γιώργου Πρίντεζη

Είναι φανερό ότι ο Πρίντεζης έχει μείνει ανεξίτηλος στους θαυμαστές του παρότι έχει σταματήσει πλέον το μπασκετ. 

Αθλητικά
