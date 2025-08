Ο Γιώργος Βαγιαννίδης ανακοινώθηκε από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας με συμβολικό τρόπο

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Γιώργου Βαγιαννίδη, με τον διεθνή Έλληνα μπακ να παίρνει τη φανέλα με τον αριθμό «13».

Μάλιστα, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έκανε γνωστή τη μεταγραφή του Γιώργου Βαγιαννίδη το βράδυ της Τετάρτης (6/8/25) στις 21:06 ώρα Ελλάδας, 19:06 ώρα Πορτογαλίας, σε μια σημειολογική κίνηση από τους Πορτογάλους.

Και αυτό διότι η Σπόρτινγκ ιδρύθηκε το 1906, και έκτοτε έχει καθιερώσει την ανακοίνωση των σημαντικότερων μεταγραφών της ακριβώς σε αυτή την ώρα, ως ένα φόρο τιμής στις ρίζες της.

Αυτό συνέβη και στην περίπτωση του Γιώργου Βαγιαννίδη, κάτι που δείχνει πόσο πολύ τα «λιοντάρια» πιστεύουν στον «Βάγια». Άλλωστε για να τον αποκτήσουν, οι Πορτογάλοι έβγαλαν από τα ταμεία τους 12 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας τον 23χρονο παίκτη την πιο ακριβή πώληση στην ιστορία του συλλόγου.

Μάλιστα, υπήρξε και συνεννόηση με τον Παναθηναϊκού, ώστε η ανακοίνωση της μεταγραφής να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και από την ελληνική ΠΑΕ — απλώς με τη διαφορά ώρας, αυτή αναρτήθηκε στην Ελλάδα στις 21:06, ακριβώς δύο ώρες αργότερα.

Από την πλευρά του ο ποδοσφαιριστής στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε:

«Δεν θα μπορούσα να έχω ζητήσει κάτι περισσότερο. Το πιο σημαντικό για εμένα είναι να βελτιωθώ και η Σπόρτινγκ είναι το ιδανικό μέρος για να το κάνω αυτό. Είναι ένα κλαμπ όπου έχουν πετύχει πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές και ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσα να κάνω, από τη στιγμή που με προσέγγισαν. Ήμουν 100% αφοσιωμένος στη μετακίνησή μου στην Σπόρτινγκ και όταν όλα τελείωσαν ήμουν πια πολύ χαρούμενος».

Now, Lisbon means more. It means home.



Bem-vindo a casa, Georgios Vagiannidis pic.twitter.com/Z8xWNeiu2Z