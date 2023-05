Η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο, Τζορτζίνα Ροντρίγκες, ανέβασε δύο video με τα παιδιά του Πορτογάλου σούπερ σταρ στο instagram και κατάφερε να γίνει ξανά viral.

Κι αυτό γιατί στα video εμφανίζεται o μικρός γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ματέο, να φοράει την εμφάνιση της άλλοτε… μισητής για τον ηγέτη της Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα.

Ο Ρονάλντο αγωνίζεται βέβαια πλέον στην Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας, αλλά στην Ισπανία η εικόνα έχει ήδη προκαλέσει πλήθος σχολίων. Η Τζορτζίνα Ροντρίγκες πάντως, επισήμανε και τον ίδιο τον Κριστιάνο στα video στο instagram.

Cristiano Ronaldo’s son Mateo dancing and singing to ‘Peaches’ by Jack Black in an FC Barcelona kit during Georgina’s Rodriguez’s recent instagram story. pic.twitter.com/TZtLYFt6xI