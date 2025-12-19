O γιος του Λούκα Γιόβιτς τραγουδούσε τον ύμνο της ΑΕΚ

Ο γιος και η γυναίκα του Λούκα Γιόβιτς παρακολούθησαν από κοντά την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η οικογένεια του Λούκα Γιόβιτς βρέθηκε στις κερκίδες της OPAP Arena και πανηγύρισε την επική νίκη της ΑΕΚ με ανατροπή (3-2), η οποία της χάρισε την πρόκριση στους “16” του Conference League.

Ο πιτσιρικάς, ο οποίος ήταν στην αγκαλιά της μητέρας του, πανηγύρισε το γκολ του πατέρα του με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο φινάλε του αγώνα, ενώ τραγούδησε και τον ύμνο της Ένωσης με τους υπόλοιπους φιλάθλους της ομάδας.

Η οικογένεια του Λούκα Γιόβιτς έζησε έντονα τον αγώνα θρίλερ της ΑΕΚ και στο τέλος αποχώρησε χαρούμενη από την OPAP Arena