Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο γιος του Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού «έκλεψε» την παράσταση με μπλούζα με τον Ομπράντοβιτς στο Παρτιζάν – Ερυθρός Αστέρας

Viral έγινε ο γιος του Λεσόρ στο Βελιγράδι
Ο Ματίας Λεσόρ με τον γιο του σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Ματίας Λεσόρ με τον γιο του σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Το μεγάλο ντέρμπι της Σερβίας στη 15η αγωνιστική της Euroleague, έχει κερδίσει τα “βλέμματα” του μπασκετικού κόσμου, αλλά την παράσταση “έκλεψε” και ο γιος του Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού στην εξέδρα.

Ο Ματίας Λεσόρ είναι γνωστός για τη σύνδεσή του με τους οπαδούς της Παρτιζάν, στην οποία αγωνιζόταν πριν τον Παναθηναϊκό και φαίνεται ότι η σύζυγός του ταξίδεψε στο Βελιγράδι για να παρακολουθήσει το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα στη Euroleague, έχοντας μαζί και τον γιο του.

Ο μικρός Ματσόν Λεσόρ εμφανίστηκε λοιπόν με μπλούζα που έφερε τη μορφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και δεν έκανε… χαμό στην κερκίδα, με αποτέλεσμα να γίνει και viral στα social media.

Οι οπαδοί της Παρτιζάν γέμισαν πάντως την κερκίδα με εικόνες του Ομπράντοβιτς, διαμαρτυρόμενοι για την αποχώρησή του από τον πάγκο του συλλόγου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
136
134
119
98
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo