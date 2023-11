Ένα γκολ ποίημα σημείωσε ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο στο εκτός έδρας παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Έβερτον για την Premier League.

Το γκολ της χρονιάς σημείωσε ο Αλεχάντρο Γκαρντάτσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο παιχνίδι με την Έβερτον για την Premier League.

Ο νεαρός Αργεντινός ποδοσφαιριστής των “κόκκινων διαβόλων” άνοιξε το σκορ με ένα απίθανο «ψαλιδάκι» που θύμισε κάτι από Ρούνει.

Απολαύστε το πανέμορφο γκολ, πατώντας ΕΔΩ.

19 – Aged 19 years and 148 days, Alejandro Garnacho is the youngest @ManUtd player to score against Everton at Goodison Park in the Premier League, surpassing Wayne Rooney (19 years, 293 days in August 2005). Magnificent. pic.twitter.com/pgskxGR10I