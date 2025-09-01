Ο Γκουστάβο Μάντσα στα ερυθρόλευκα – Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Βραζιλιάνου

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το μετεγγραφικό ντεμαράζ, λίγο πριν δηλώσει το ρόστερ του στην UEFA, για τη League Phase του Chasmpions League. Ο Γκουστάβο Μάντσα είναι με κάθε επισημότητα παίκτης των Πειραιωτών.

Ένα 24ωρο μετά την ανακοίνωση του Μεχντί Ταρεμί, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου κεντρικού αμυντικού από τη Φορταλέζα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, Γκουστάβο Μάνσα. Ο 21 ετών ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 25 Ιουλίου 2004, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Palmeiras, για να ακολουθήσει η ένταξή του στην U20 της Fortaleza.

Δεν άργησε να μεταπηδήσει στην πρώτη ομάδα, με την οποία πραγματοποίησε 24 συμμετοχές, εκ των οποίων τις πέντε στο Copa Libertadores. Γκουστάβο, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό” αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Πειραιώτες.

Θυμίζουμε ότι το βράδυ της Δευτέρας (01.09.2025) ο Ολυμπιακός περιμένει την άφιξη του Ντανιέλ Πόνσε στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει ένα ακόμα μετεγγραφικό “μπαμ”.