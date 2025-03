Ο Γουόλτερ Μπέρι τιμήθηκε από το Saint John’s του Ρικ Πιτίνο

Μια τιμητική στιγμή για τον “μεγάλο” Γουόλτερ Μπέρι. Ο θρυλικός αριστερόχειρας Αμερικανός φόργουορντ βραβεύτηκε από το κολέγιο Saitn Johns’s του Ρικ Πιτίνο, που προκρίθηκε στα ημιτελικά της περιφέρειας της Big East επικρατώντας με το 78-57 του Μπάτλερ.

Ο Γουόλτερ Μπέρι έκλεισε φέτος τα 60 του χρόνια και το κολέγιο από το οποίο αποφοίτησε το 1986, τον τίμησε σε ειδική εκδήλωση.

Ο Γουόλτερ Μπέρι φοίτησε μόλις μία διετία στο Σεντ Τζονς (σ.σ. είχαν προηγηθεί δύο χρόνια στο Στο Τζακίντο), με το οποίο έφτασε το 1985 στο Final Four του NCAA (ήταν ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας, ενώ το 1986 κέρδισε το βραβείο Όσκαρ Ρόμπερτσον, που δίνεται στον πιο εντυπωσιακό παίκτη της χρονιάς.)

Ο “The Truth” επιλέχθηκε στο Νο14 του draft και έπαιξε στο ΝΒΑ για τρία χρόνια, πριν έρθει στην Ευρώπη και αφήσει το δικό του στίγμα στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Γουόλτερ Μπέρι έκανε ένα “λαμπερό” πέρασμα από τη χώρα μας, αγωνιζόμενος σε Άρη (δύο θητείες), Ολυμπιακό (επίσης δύο θητείες), τον ΠΑΟΚ (άλλες δύο), τον Ηρακλή και τον Μακεδονικό!

Proud to celebrate and honor our @BIGEAST Legend this year, Walter Berry! pic.twitter.com/ozKqvwvRZt