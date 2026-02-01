Ο ιδιοκτήτης του Άρη Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο, στο τρισάγιο για τον Άλκη Καμπανό

Ο ιδιοκτήτης του Άρη betsson, Ρίτσαρντ Σιάο, συνοδευόμενος από τους Αγαπητό Διακογιάνη, Βύρωνα Αντωνιάδη και Χάρη Παπαγεωργίου τίμησε τη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού, που δολοφονήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια. Μαζί τους ήταν και ο Νίκος Ζήσης.

Ο Σιάο είχε σύντομη συνομιλία με τη μητέρα του Άλκη Καμπανού, στο σημείο που άφησε λουλούδια. Ο Κινέζος βρίσκεται στην Ελλάδα για τα παιχνίδια του Άρη Betsson με τον Παναθηναϊκό (01/02/26, 16:00) και τη Νεπτούνας (04/02/26, 21:00).

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο τρισάγιο για τον Άλκη Καμπανό, με τη συγκίνηση να είναι μεγάλη στη συμπλήρωση των τεσσάρων χρόνων από την σκληρή δολοφονία του φίλου του Άρη.