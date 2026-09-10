Τέλος εποχής για Μεντιλίμπαρ και Ολυμπιακό: Ο Βάσκος «στρατηγός» που τον ανέβασε στην κορυφή της Ευρώπης και φεύγει σαν φίλος

Ο Βάσκος υπέγραψε για να οδηγήσει μέσα σχεδόν 4 μήνες τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Conference League. Το 2025 θα κατακτήσει το πρωτάθλημα και το Κύπελλο και το 2026 θα ξεκινήσει με το Super Cup. Μια πορεία, αξιοζήλευτη, που τον έβαλε στη θέση του κορυφαίου προπονητή της ομάδας. Όλα τα καλά, όμως, στο ποδόσφαιρο, κάποια στιγμή τελειώνουν.

Ο φίλος και συντοπίτης του, Ερνέστο Βαλβέρδε, μπόρεσε και είδε το μέλλον. Είδε πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπορούσε να «μεταμορφώσει» τον Ολυμπιακό και έκανε τις σχετικές συστάσεις στην πρώην ομάδα του! Το ίδιο είδε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης και γι’ αυτό προχώρησε σε κίνηση «ματ»! Στις 11 Φεβρουαρίου 2024, ο 63χρονος προπονητής ανακοινώθηκε ως νέος προπονητής των Πειραιωτών και έγραψε ιστορία με τα ερυθρόλευκα.

Λίγους μήνες μετά την παρουσία του στο «Καραϊσκάκης» για το Super Cup Ευρώπης μεταξύ της τότε ομάδας του, Σεβίλλης, με τη Μάντσεστερ Σίτι και αφού απολύθηκε από την ομάδα της Ανδαλουσίας, ο Χοσέ Λουίς Μεντικίμπαρ ανέλαβε μια ομάδα πρόθυρα νευρικής κρίσης, σε τραγική κατάσταση και βουτηγμένη στην εσωστρέφεια και την έκανε ένα υποδειγματικό σύνολο που έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού σε μια περίοδο αστάθειας για την πειραϊκή ομάδα. Η περίπου 2 μηνών παρουσία του Κάρλος Καρβαλιάλ στον ερυθρόλευκο πάγκο άφησε πίσω της… καμένη γη και ο Βάσκος τεχνικός κλήθηκε να βγει για πρώτη φορά από τα σύνορα της Ισπανίας και να βάλει την ομάδα στο σωστό δρόμο.

Η ονειρική πορεία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό , έφτασε στο τέλος της. Μια πορεία που ξεκίνησε με δουλειά, που πραγματοποίησε όνειρα ετών στην Ευρώπη και που -όπως συνήθως γίνεται- ολοκληρώθηκε με γκρίνια αλλά και ένα φιλικό «αντίο», μεταξύ αυτών που ξέρουν το πόσο επιδραστικός ήταν ο Βάσκος προπονητής για τους «ερυθρόλευκους».

Τον άλλαξε και έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης

Ο Μεντιλίμπαρ δεν προσπάθησε να χτίσει μια ομάδα από την αρχή, στα νέσα της σεζόν, αλλά τονώσει τα σημείο που είχε πρόβλημα. Ο Βάσκος τεχνικός επανάφερε την αυτοπεποίθηση στους παίκτες αλλά πάνω απ’ όλα έβαλε ξανά στην ομάδα το μαχητικό [πνεύμα που είχε χάσει. Δύναμη, πίεση και ταχύτητα μπήκαν στο προφίλ των Πειραιωτών. Φυσικά, βγήκαν και οι πρωταγωνιστές εντός αγωνιστικού χώρου, με τους Φορτούνη, Ποντένσε, Ελ Καμπί, Ρέτσο και Ροντινέι να ξεχωρίζουν.

Χωρίς μεγάλα λόγια αλλά μέσα από τη δουλειά και το δικό του old school στιλ, οδήγησε τον Ολυμπιακό σε κάτι σπάνιο και μοναδικό. Έκανε το όνειρο του Βαγγέλη Μαρινάκη και των φίλων του Ολυμπιακού πραγματικότητα. Έφερε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στο Λιμάνι, το Conference League!

Μετρημένος, σοβαρός, χωρίς τυμπανοκρουσίες και φορώντας ένα t-shirt της ομάδας σε κρύα και ζέστες, ο Μεντιλίμπαρ κέρδισε την εμπιστοσύνη του Βαγγέλη Μαρινάκη, κάτι που επιβεβαιώθηκε με ιδανικό τρόπο, μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ήταν τότε που ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ τον φώναξε στη σουίτα του και του είπε να ανανεώσουν τη συνεργασία τους. Ο 63χρονος προπονητής δεν ήταν αρνητικός, αλλά το νέο συμβόλαιο έγινε λίγες ημέρες μετά, με τους Πειραιώτες να εντυπωσιάζουν την Ευρώπη και να συνεχίζουν ακάθεκτοι στο Conference League, με μεγάλα αποτελέσματα.

Ήρθε στον Πειραιά, αναζωογόνησε την ομάδα και της έδωσε το Conference League! Ο Ολυμπιακός απέκτησε ξανά ταυτότητα. Έγινε ομάδα με ένταση, πάθος, πειθαρχία και ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο. Ο Μεντιλίμπαρ κατάφερε να πάρει το καλύτερο από τους ποδοσφαιριστές του και να δημιουργήσει ένα σύνολο που πίστεψε ότι μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο.

Στις 29 Μαΐου 2024, ο Ολυμπιακός έγραψε τη μεγαλύτερη σελίδα της ιστορίας του. Στον τελικό του Conference League απέναντι στη Φιορεντίνα -μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια- ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πέτυχε «χρυσό» γκολ στην παράταση και οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο ελληνικής ομάδας σε διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έγινε ο προπονητής που συνέδεσε το όνομά του με τη μεγαλύτερη επιτυχία του Ολυμπιακού στα 100 χρόνια ιστορίας του. Για τους φίλους της ομάδας δεν ήταν απλώς ένας προπονητής. Ήταν ο άνθρωπος που έκανε πραγματικότητα ένα όνειρο δεκαετιών.

Το νταμπλ και η απόλυτη δικαίωση

Η επιτυχία στην Ευρώπη δεν ήταν μια φωτοβολίδα, με τον Μεντιλίμπαρ να βάζει τους Πειραιώτες σε ανηφορική πορεία και να «διαλύει» τον ανταγωνισμό στην Ελλάδα. Οι λέξεις «Mendimania» και «Mendi-ball» άρχισαν να χρησιμοποιούνται από φίλους και αντιπάλους.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να βελτιώνεται διαρκώς, με αποτέλεσμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από τέσσερα χρόνια. Επιπλέον, η ομάδα έχει την ευκαιρία να πετύχει το νταμπλ και τα κατάφερε, νικώντας τον ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Μεντιλίμπαρ στην απονομή του Κυπέλλου Ελλάδας/ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI)

Η ομάδα βρέθηκε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και ο Βάσκος τεχνικός έμοιαζε να έχει κερδίσει τη θέση του ανάμεσα στους σημαντικότερους προπονητές που έχουν καθίσει στον πάγκο των Πειραιωτών. Παράλληλα, στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι τους «16» του Europa League, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από την Μπόντο Γκλιμτ.

Το Champions League, η αλλαγή εικόνας και η γκρίνια

Η πίεση, όμως, στον Ολυμπιακό είναι πάντα μεγάλη. Η σεζόν 2025/26 δεν είχε την ίδια λάμψη, με την παρουσία των Πειραιωτών στη League Phase του Champions League να παίζει καθοριστικό ρόλο. Η ομάδα έχασε το πρωτάθλημα, η αγωνιστική της εικόνα άρχισε να προβληματίζει και ο ενθουσιασμός των προηγούμενων μηνών άρχισε να δίνει τη θέση του στην αμφισβήτηση.

Ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ είχε αναγνωρίσει σε αρκετές περιπτώσεις ότι ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε τα αποτελέσματα που άξιζε, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για αντίδραση και βελτίωση.

Το πρόβλημα, όμως, δεν ήταν μόνο οι βαθμοί, αλλά η αγωνιστική του εικόνα, που δεν ικανοποιούσε. Ο Ολυμπιακός που κάποτε πίεζε ασφυκτικά και «στραγγάλιζε» τους αντιπάλους του, που έβγαζε ενέργεια και αποφασιστικότητα, άρχισε να δυσκολεύεται στη δημιουργία, να δείχνει προβλέψιμος και να ψάχνει ξανά τη χαμένη του αυτοπεποίθηση.

Το περσινό πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με αρετή γκρίνια, αλλά και με την ελπίδα πως τη φετινή σεζόν, όλα θα άλλαζαν και πως ο «Professor» θα έβρισκε τον τρόπο να «γυρίσει» και πάλι την κατάσταση.

Η λευκή ισοπαλία απέναντι στη Ναϊμέγκεν μέσα στο «Καραϊσκάκης», στο πρώτο επίσημο ματς της ομάδας, λειτούργησε ως «καμπανάκι». Η έλλειψη δημιουργίας και η αδυναμία να επιβάλει τον ρυθμό του προκάλεσαν έντονο προβληματισμό στις τάξεις των φιλάθλων.

Η ρεβάνς στην Ολλανδία έφερε τον αποκλεισμό των Πειραιωτών από τα προκριματικά του Champions League και σήμανε την αρχή του τέλους της «χρυσής» εποχής του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον ερυθρόλευκο πάγκο.

Το ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και η ολιγοήμερη παράταση της αποχώρησης

Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε μία πολύωρη συνάντηση με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν. Από τη συνάντηση προέκυψε η παραμονή του Βάσκου με τους Πειραιώτες να ενισχύονται σημαντικά με μεγάλες μεταγραφές.

Η άφιξη του Αρμάντο Γκονζάλες, του Γκουστάβο Πουέρτα, του Ρέμο Φρόιλερ και Λέον Μπέιλι έδειξαν ότι οι Πειραιώτες θα συνέχιζαν με στόχο μία καλή ευρωπαϊκή πορεία και φυσικά την κατάκτηση των εγχώριων τίτλων με τον Χοσέ Λούις Μεντιλίμπαρ στον πάγκο.

Η εικόνα του Ολυμπιακού στο γήπεδο δεν πρόλαβε να αλλάξει, ο τραυματισμός του Ελ Κααμπί σόκαρε άπαντες και σε λιγότερο από ένα μήνα από το ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη πάρθηκε η απόφαση ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αποχαιρετήσει το σύλλογο, με τον οποίο έφερε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην Ελλάδα, με τους Πειραιώτες να του χρωστούν για πάντα αυτήν την ιστορική βραδιά της 29ης Μαΐου στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και συνολικά σε όλη τη χώρα.