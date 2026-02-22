Ο Ηρακλής επιστρέφει στη Super League: Διπλό ανόδου με 10 παίκτες κόντρα στη Νίκη Βόλου

Τεράστιο βήμα για την επιστροφή του στη Super League έκανε ο Ηρακλής. Μόνο αν “αυτοκτονήσει” θα χάσει την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια.
Αν και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 50ο λεπτό, λόγω αποβολής του Μάναλη, ο Ηρακλής επικράτησε 1-0 στο Βόλο της τοπικής Νίκης, για τη 2η αγωνιστική των πλέι-οφ του Α΄ ομίλου της Super League 2, και πλέον είναι «αγκαλιά» με την κατάκτηση του τίτλου και την άνοδο.
Ενα αυτογκόλ του Πασαλίδη στο 68΄ ήταν αυτό που έκρινε το ντέρμπι κορυφής και έφερε την ομάδα της Θεσσαλονίκης στο +7 από του Βολιώτες, αλλά και από την Αναγέννηση Καρδίτσας.
Η τελευταία γνώρισε ήττα-σοκ στην Τρίπολη από τον βαθμολογικά αδιάφορο Αστέρα Β΄ με 1-0, από γκολ του Σιμόνι στο 89΄, και είδε τις ελπίδες της για άνοδο να ελαχιστοποιούνται.
Τα αποτελέσματα στα πλέι οφ ανόδου:
Αστέρας Τρίπολης Β’ – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0
Νίκη Βόλου – ΠΟΤ Ηρακλής 0-1
Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες):
1. ΠΟΤ Ηρακλής 28
3. Νίκη Βόλου 21
2. Αναγέννηση Καρδίτσας 21
4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 19