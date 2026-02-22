Συμβαίνει τώρα:
Ο Ηρακλής επιστρέφει στη Super League: Διπλό ανόδου με 10 παίκτες κόντρα στη Νίκη Βόλου

Το αυτογκόλ του Πασαλίδη έκρινε το ντέρμπι ανόδου στον Βόλο
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Τεράστιο βήμα για την επιστροφή του στη Super League έκανε ο Ηρακλής. Μόνο αν “αυτοκτονήσει” θα χάσει την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια.

Αν και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 50ο λεπτό, λόγω αποβολής του Μάναλη, ο Ηρακλής επικράτησε 1-0 στο Βόλο της τοπικής Νίκης, για τη 2η αγωνιστική των πλέι-οφ του Α΄ ομίλου της Super League 2, και πλέον είναι «αγκαλιά» με την κατάκτηση του τίτλου και την άνοδο.

Ενα αυτογκόλ του Πασαλίδη στο 68΄ ήταν αυτό που έκρινε το ντέρμπι κορυφής και έφερε την ομάδα της Θεσσαλονίκης στο +7 από του Βολιώτες, αλλά και από την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Η τελευταία γνώρισε ήττα-σοκ στην Τρίπολη από τον βαθμολογικά αδιάφορο Αστέρα Β΄ με 1-0, από γκολ του Σιμόνι στο 89΄, και είδε τις ελπίδες της για άνοδο να ελαχιστοποιούνται.

Τα αποτελέσματα στα πλέι οφ ανόδου:

Αστέρας Τρίπολης Β’ – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0

Νίκη Βόλου – ΠΟΤ Ηρακλής 0-1

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες):

1. ΠΟΤ Ηρακλής 28

3. Νίκη Βόλου 21

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 21

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 19

