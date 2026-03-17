Ο Ιταλός διαιτητής Σιμόνε Σότσα σφυρίζει το ΑΕΚ – Τσέλιε

Ο γνώριμος Ιταλός διαιτητής, Σιμόνε Σότσα, θα διευθύνει τη ρεβάνς της ΑΕΚ με την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τη φάση των “16” του Conference League.

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Τσέλιε την Πέμπτη (19/3, 19:45) και θέλει να σφραγίσει και τυπικά την πρόκριση της στα προημιτελικά του Conference League μετά το 4-0 του πρώτου αγώνα στη Σλοβενία.

Διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε ο Σιμόνε Σότσα. Ο 38χρονος Ιταλός έχει σφυρίξει αρκετά παιχνίδια ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, αλλά και αναμετρήσεις για τη Super League και το Κύπελλο Ελλάδας.

Βοηθοί του είναι οι συμπατριώτες του Ντάβιντε Ιμπεριάλε και Αλέσιο Μπέρτι, 4ος ο Τζιοβάνι Αϊρόλντι, ενώ στο VAR ο Λούκα Παϊρέτο με βοηθό τον Ντανιέλε Ντοβέρι.

