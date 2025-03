Ο ηθοποιός Τρέισι Μόργκαν έκανε εμετό στο παρκέ και αποχώρησε με καροτσάκι από το Νιου Γιορκ Νικς – Μαϊάμι Χιτ

Ο διάσημος ηθοποιός Τρέισι Μόργκαν είναι γνωστός οπαδός των Νιου Γιορκ Νικς και έδωσε το “παρών” στον αγώνα με τους Μαϊάμι Χιτ, αλλά μία αδιαθεσία τον οδήγησε σε εμετό μέσα στο παρκέ, ενώ χρειάστηκε αναπηρικό καροτσάκι για να αποχωρήσει από το γήπεδο.

Όπως πάντα, ο Τρέισι Μόργκαν βρισκόταν στις θέσεις των VIP μέσα στο παρκέ του Madison Square Garden για το Νιου Γιορκ Νικς – Μαϊάμι Χιτ και η εικόνα του να κάνει εμετό, κατεγράφη από τις κάμερες και από video που ανέβηκαν στα social media.

Υπήρξε έτσι και ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του, αφού ο Αμερικανός κωμικός ηθοποιός έδειξε και στη συνέχεια να μην είναι καλά, με το ρεπορτάζ να αναφέρει ότι βγήκε από το γήπεδο με αναπηρικό καροτσάκι, έχοντας και αιμορραγία στη μύτη.

Ο Τρέισι Μόργκαν έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν πρόβλημα υγείας με το διαβήτη και το 2010 υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού, ενώ το 2014 είχε πέσει σε κώμα για 2 εβδομάδες μετά από τροχαίο.

Tracy Morgan getting wheeled out from courtside at MSG after vomiting and bleeding from his nose.



Hope he is OK. (via @realJoshBrownie)



https://t.co/cPRRwT1g83