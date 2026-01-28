Ο Ιβάν Σαββίδης καλύπτει όλα τα έξοδα των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Ο Ιβάν Σαββίδης θα καλύψει όλα τα έξοδα που αφορούν τους 7 αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ και ο ισχυρός άνδρας της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδης, είναι συντετριμμένοι από την τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή 7 φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ταξίδευαν στη Γαλλία για τον αγώνα του συνόλου του Ραζβάν Λουτσέσκου με τη Λιόν για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ιβάν Σαββίδης, μάλιστα, αποφάσισε να αναλάβει προσωπικά εξ’ ολοκλήρου τα έξοδα που αφορούν τα θύματα της τραγωδίας, ως μία ελάχιστη για τον ίδιο πράξη στήριξης.